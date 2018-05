„Africká Severní Korea“ slaví čtvrtstoletí. Diktatura vyhnala každého osmého Eritrejce, tlak na křesťany sílí

Vojna na dobu neurčitou

Tato východoafrická země – z poloviny křesťanská a z poloviny muslimská – je jednou z nejchudších na světě. Většinu podniků a firem vlastní armáda, špičky vlády nebo podnikatelé s nimi spojení. Armáda zde hraje obecně klíčovou roli, povinná vojna je oficiálně na rok a půl, může ale trvat i čtyřicet let. Každý Eritrejec nastupuje od osmnácti let do „služby národu“, ta může představovat i civilní službu, většinou ale končí právě u nějaké z vojenských jednotek, a to na dobu neurčitou.