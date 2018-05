Kim Čong-un myslí jaderné odzbrojení Severní Koreje vážně, je přesvědčený Trump

„Podle mého to (denuklearizaci KLDR) myslí (Kim Čong-un) vážně, opravdu vážně,“ uvedl v úterý Trump po boku Mun-Če-ina, který s ním ve Washingtonu plánovaný historický summit probírá. „Pravděpodobně Trumpovi poví, čeho se může od Kima dočkat a na co severokorejský vůdce nepřistoupí,“ napsala jihokorejská tisková agentura Jonhap.

Prudkou reakci KLDR vyvolaly výroky Trumpova poradce Boltona, podle něhož by měl být v případě KLDR uplatněn „libyjský model“. „Naplnění tohoto rozhodnutí podle mého znamená, že se KLDR zbaví všech jaderných zbraní, ty budou rozmontovány a přepraveny do Oak Ridge v Tennessee,“ řekl Bolton v rozhovoru se stanicí ABC News. Do americké národní laboratoře v Oak Ridge, která se věnuje jadernému výzkumu a jaderný materiál i skladuje, byly umístěny i klíčové prvky libyjského programu jaderných zbraní.