Ze spisu o vraždě Kuciaka možná unikají informace, říká advokát pozůstalých

„Neumím si představit, že bych teď řekl, že si myslím, že by policisté případ nevyšetřili. Já i moji kolegové děláme vše pro to, abychom vyšetřovatelům pomohli, aby pachatele této ohavné vraždy našli,“ uvedl v úterním Horizontu ČT24 Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk a bývalý šéf Jána Kuciaka.

„Pokud tato vražda nebude vyšetřená kvůli tomu, že policie udělala chyby, a to ještě úmyslně, bude to ve slovenské historii něco, co má obdobu možná v padesátých letech minulého století,“ dodal.

Přitom si není jistý, zda by to donutilo lidi na Slovensku znovu vyjít do ulic. „Ono to není vždy jen o událostech, které se dějí. Ale i o tom, zda lidé, kteří jsou už velmi skeptičtí a smutní a už nevěří elitám a lídrům, najdou někoho, o koho se opřou. Komu začnou důvěřovat,“ dodal Bárdy.