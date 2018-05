Australané rozhodovali, zda vystřílet zdivočelé koně. Zatím je v přírodě nechají cválat

Před dvěma lety kvůli tomu dokonce ochránci prosadili do vládní zprávy doporučení nechat devadesát procent divokých koní utratit. „Způsobují vysychání mokřin, které by jinak mech udržoval celoročně vlhké. Když jsou tu koně, do léta mokřiny vyschnou a ztratí vodu,“ argumentovala Pam O'Brienová ze Správy národních parků.

Koně se v Austrálii nestřílejí

Naštěstí pro divoké koně se nepotvrdily apokalyptické předpovědi jejich množení geometrickou řadou. V národním parku Kosciuszko jich nyní žije něco přes šest tisíc a i díky odchytům se stáda v posledních letech nezvětšují.

Návrhy na odstřel jsou navíc pro většinu Australanů zcela nepřijatelné. „Brumbiové jsou součástí kulturního dědictví Austrálie a Australané je chtějí chránit. Jsou součástí naší identity,“ říká ochránce koní Peter Cochran.