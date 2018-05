Palestina požádala haagský trestní soud, aby vyšetřil jednání Izraele

Podle Málikího v žádosti, kterou podal u mezinárodního soudu, Palestina požaduje zahájení „okamžitého vyšetřování“ izraelského chování na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a východní části Jeruzaléma, a to zpětně od doby, kdy se Palestina stala členem ICC.

Žádost se podle ministra týká mimo jiné židovských osad, ale i nedávného násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy. Jen při protestech v den přesunutí velvyslanectví USA v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma zahynulo přes 60 Palestinců, převážně v důsledku střelby izraelských sil. V úterý podanou žádost Málikí označil za důležitý test zodpovědnosti ICC.

Blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szántó připomněl, že od roku 2014, kdy se stali právoplatným členem ICC, se Palestinci o něco takového snaží už podruhé. Dokumentaci, která měla soudu posloužit ke stíhání Izraele za válečné zločiny spáchané podle Palestinců v Pásmu Gazy a židovských osadách, předal Málikí ICC již v roce 2015.

„Před rokem oznámila mluvčí ICC, že soud skutečně pracuje na analýzách, jestli nakonec budou někteří představitelé izraelské armády, příp. izraelské civilní administrativy obviněni, nebo ne,“ uvedl Szántó s tím, že zda nakonec obvinění padnou, zatím není jasné.

Pokud by se tak skutečně stalo, byl by to pro Izrael podle Szánta „velký problém, protože kterákoli ze zemí, které jsou signatáři Římského statutu (mezinárodní smlouva zakládající ICC – pozn. red.), má povinnost zatknout takového člověka a vydat ho“.