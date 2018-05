Útoky muslimů, útlak menšin a zákon o rouhačství. V kdysi klidné Indonésii se mobilizují radikálové

„Do Indonésie jsem poprvé přijel před pětadvaceti lety a s tímto odstupem vidím, jak islám, byť stále v naprosté většině umírněný, hraje v zemi stále viditelnější roli. Při pohledu na pětadvacet let staré fotografie svých známých vidím dříve nábožensky vlažné dívky, které dnes nosí šátek a chystají se na cestu do Mekky,“ říká publicista a novinář Pavel Zvolánek.

Radikály držel na uzdě až do konce 90. let autoritář Suharto

Indonésii šokovaly nedávné útoky na kostely na ostrově Jáva, které spáchaly celé sebevražedné rodiny včetně dětí. Nejmladšímu z atentátníků bylo pouhých sedm let. Zemřelo 26 lidí včetně třinácti útočníků.

Shodou okolností tento měsíc uplynulo dvacet let od pádu bývalého indonéského diktátora Suharta, který zde po třicet let vládnul pevnou rukou, kterou držel na uzdě radikální islám i případné teroristy. „Dařilo se mu to přesto, že se za jeho vlády odehrával konflikt v Acehu, jediné provincii v Indonésii s uplatňovaným právem šaría, a radikálové provedli bombový útok na obří buddhistickou svatyni Borobudur,“ vysvětluje Zvolánek.

„V uvolněné a chaotické postsuhartovské atmosféře došlo ke konfliktům mezi křesťany a muslimy na Molukách, nejhoršímu teroristickému útoku na turisty v dějinách země – bombovému útoku na Bali v roce 2002 i k návratu některých radikálů žijících v suhartovské době v zahraničí,“ upozorňuje novinář.

Po krvavých útocích na Bali, které spáchali ozbrojenci napojení na Al-Káidu, reagovaly indonéské úřady tvrdě – nejméně 800 militantů uvěznily, další stovku rovnou zabily. Spustily také speciální program, který měl bývalé radikály začlenit do společnosti a zabránit šíření extremismu. Tato kampaň ale příliš nezabrala.

V posledních letech se v Indonésii množí útoky radikálních skupin napojených na teroristy z Islámského státu (IS). V lednu 2016 zemřeli při střelbě a sérii výbuchů v Jakartě čtyři civilisté. Atentátníci měli patřit k militantní skupině Jemaah Ansharut Daulah (JAD), jež dříve slíbila věrnost IS – stejně jako asi tři desítky dalších skupin. Centrum, kde je zadržován vůdce JAD kvůli obvinění z podněcování k terorismu, přitom analytici označují za hnízdiště ozbrojenců hlásících se k IS.