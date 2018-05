Politico: Trump odmítá používat zabezpečený telefon

Šéf Bílého domu podle amerického serveru Politico používá nejméně dva mobily, přičemž z jednoho lze pouze telefonovat a druhý mu slouží výhradně ke spojení se sociální sítí Twitter a k prohlížení několika zpravodajských webů.

Bezpečnostní referenti Trumpa vyzývají, aby mobil, který používá pro spojení s Twitterem, každý měsíc předkládal ke kontrole a vymazání paměti. Prezident to odmítá s tím, že by to bylo „příliš nepohodlné“.

„Twitterový“ telefon hlavy státu tak neměli bezpečnostní technici v ruce pět měsíců. Jak často jsou kontrolovány Trumpovy telefony určené jen pro telefonování, které by podle zvyklostí měly být často měněny, není podle Politica jasné.

Trumpův předchůdce Barack Obama předkládal ke kontrole svůj telefon každý měsíc, uvedl úředník z exprezidentovy administrativy.

Na rozdíl od dřívější praxe je telefon současného prezidenta vybaven mikrofonem a kamerou, což podle expertů může hackerům umožnit, aby do telefonu pronikli a sledovali Trumpův pohyb. Navigace GPS je vypnuta.