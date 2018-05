Prezidentské volby ve Venezuele vyhrál opět Maduro, podle opozice si kupoval hlasy

Nicolás Maduro (55): Prezident Venezuely od března 2013, má velkou šanci znovu vyhrát. Velká část opozice totiž volby bojkotuje a vyzývá k neúčasti ve volbách, které označuje za podvod.

Maduro absolvoval střední školu, kde se angažoval ve studentské samosprávě. V roce 1983 dělal bodyguarda prezidentskému kandidátovi Josému Rangelovi. Poté pracoval jako řidič autobusu caracaské MHD, kde se zviditelnil jako šéf odborů. V roce 1999 byl poprvé zvolen do parlamentu, jehož členem byl do srpna 2006. Od ledna 2005 do srpna 2006 parlamentu předsedal. Od srpna 2006 do ledna 2013 byl Maduro ministrem zahraničí a od října 2012 do března 2013 zastával úřad viceprezidenta.

Svou první prezidentskou kampaň vybudoval na kultu zesnulého prezidenta Huga Cháveze, někdy mu říkají „Chávezův syn“. V roce 1997 patřil ke spoluzakladatelům Chávezova Hnutí V. republiky, které se v roce 2007 stalo pilířem Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Madurovu autoritářskou vládu kritizuje opozice, řada amerických zemí, včetně Spojených států, a rovněž Evropská unie. Venezuelský režim dlouhodobě pronásleduje své politické odpůrce a klade opozici administrativní překážky pro účast ve volbách.