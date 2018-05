Skotsko opět zváží referendum o nezávislosti. Mayové podle některých poslanců hrozí hlasování o nedůvěře

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová znovu zváží otázku nezávislosti, jakmile britská vláda předloží jasnější plán odchodu Británie z Evropské unie. Skotská první ministryně to prohlásila v televizi ITV. Doufá, že stanovisko Londýna bude jasné letos na podzim. Podle listu The Sunday Times se někteří konzervativní poslanci britského parlamentu připravují na nové předčasné volby, dostane-li se jednání o brexitu do slepé uličky.