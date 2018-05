Udělejte něco, ozývají se znovu studenti po střelbě na škole v Texasu

Většině studentů se podařilo uprchnout do bezpečí. Deseti lidem ale už nikdo pomoci nedokázal. „Netušili jsme, že to byla střelba. Mysleli jsme, že je to normální požární cvičení. A najednou jsme slyšeli tři výstřely a hlasité výbuchy a učitelé začali křičet, abychom utíkali,“ uvedla studentka Dakota Shraderová. Jde o nejhorší útok ve škole od únorové střelby ve floridském Parklandu .

A právě několik studentů z floridského Parklandu, kde devatenáctiletý někdejší student školy Nikolas Cruz v únoru připravil o život sedmnáct lidí, na páteční incident reagovalo apely na sociálních sítích.

Vláda udělá vše, co je v jejích silách, vzkázal Trump

Jaclyn Corinová vyzvala prezidenta Trumpa, aby „něco udělal“, protože umírají děti. „Děti jsou vražděny a pro vás je to hra. Je to dvaadvacátá školní střelba jen v letošním roce. UDĚLEJTE NĚCO,“ vzkázala studentka do Bílého domu. Její spolužák David Hogg předpověděl, že politici začnou brzy projevovat lítost, jako by jim na dětech záleželo. „Starají se ale jen o své preference,“ napsal Hogg.

Americký prezident Donald Trump označil páteční incident za srdcervoucí. „Má vláda je odhodlaná udělat vše, co je v jejích silách, aby studenty ochránila, zajistila školy a udržela zbraně mimo dosah těch, co představují nebezpečí sami pro sebe i pro své okolí. K tomu je potřeba spolupráce na všech úrovních státní správy,“ uvedl po pátečním útoku Trump.