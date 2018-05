Irácké volby vyhrál kontroverzní šíitský klerik Sadr, nepřítel Íránu

V první reakci Sadr na Twitteru napsal: „Reforma vítězí a korupce slábne.“ Šíitský duchovní vedl dvě povstání proti americkým vojákům v Iráku. Jeho milice byly v době sektářského vraždění postrachem sunnitů.

Později uprchl do Íránu, s nímž se ale následně rozkmotřil. V současné době se prezentuje jako nacionalista, který se chce zasadit o jednotu Iráku. Staví se rovněž do pozice bojovníka proti korupci. Klerik sám nekandidoval, premiérem se tedy stát nemůže. Díky vítězství ve volbách se ale ocitl v pozici, kdy si nejspíš bude moci vybrat, kdo do premiérského křesla usedne.

Nová vláda potřebuje mít většinu ve 328členném parlamentu. Kabinet musí vzniknout do 90 dnů od oznámení oficiálních výsledků.

Premiérem bude zřejmě Abádí

Na druhém místě skončila koalice šíitského vůdce Hádího Ámirího, který má těsné vztahy s Íránem. Jeho blok Al-Fatíh bude v parlamentu zastoupen 47 poslanci. Strana současného premiéra Hajdara Abádího se umístila jako třetí se ziskem 42 poslaneckých křesel.