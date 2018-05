Rusko bude dál posílat část plynu přes Ukrajinu, řekl Putin. Merkelová žádá záruky

Dvě nové větve plynovodu by měly mít kapacitu 55 miliard krychlových metrů ročně, tedy stejnou jako dvě dosavadní potrubí.

Plynovod vedoucí po dně Baltského moře z Ruska do Německa by měl zahájit provoz v roce 2019. Potrubí by mělo být dlouhé přes 1200 kilometrů a vést z blízkosti ruského přístavu Usť-Luga a na německé území vstoupí nedaleko současných dvou větví plynovodu Nord Stream.