Italské antisystémové strany zveřejnily koaliční smlouvu: Odchod z eurozóny v ní není, vzbuzuje ale obavy

Místo úsporných opatření nižší daně

O programu teď hlasují na internetové platformě M5S členové hnutí. Zástupci Ligy pak budou dokument schvalovat v sobotu a v neděli.

M5S a Liga nezmiňují explicitně odchod z eurozóny ale místo toho hodlají „revidovat s partnerskými státy rámec správy evropských ekonomických záležitostí (mimo jiné měnovou politiku, Pakt o stabilitě a růstu a finanční fiskální úmluvu)“.

Proti úsporným opatřením jdou totiž hlavní předvolební taháky obou uskupení: Liga chce výrazně snížit daně, M5S si přeje prosadit základní nepodmíněný příjem 780 eur (bezmála 20 tisíc korun).

Navíc chtějí obě uskupení v zemi, jejíž obyvatelé dosahují po Japoncích nejvyššího věku na světě, snížit věk odchodu do penze, který měl v následujícím roce stoupnout na 67 let. Podle odhadů by italská kasa po zavedení těchto tří změn přišla o 112 miliard eur (2,86 bilionu Kč).

„Vláda se pokusí snížit veřejný dluh, nikoli prostřednictvím příjmů z daní a pomocí úsporných opatření – politik, které se neosvědčily – ale spíše oživením vnitřní poptávky, jež povede ke zvýšení HDP,“ vysvětluje text koaliční smlouvy.