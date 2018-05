Babišovi se nelíbí vícerychlostní Evropa. Debaty o budoucnosti EU se mají účastnit všichni

„Mně se koncept dvourychlostní Evropy, která a priori rozděluje Evropu do dvou kategorií, vůbec nelíbí. Pokud máme přijmout koncept vícerychlostní Evropy, tak pouze tehdy, pokud to nerozdělí Evropu na malé kluby s tím, že všechny členské státy budou mít možnost se zapojit, a pokud to nenaruší společný trh,“ uvedl Babiš. V rámci EU totiž zaznívají úvahy, že by se měly státy platící eurem integrovat ještě více, což ovšem jiné země odmítají.

Podle Babiše byl evropský kontinent navzdory společným dějinám vždy plný rozdílů a odlišností. „Když hovoříme o společné budoucnosti, tyto odlišnosti se samozřejmě projeví. Je zřejmé a není žádným překvapením, že cestou ke společnému cíli každý řešíme i své vlastní zájmy. Tento fenomén je neodmyslitelnou součástí evropské integrace. Diferencovaná integrace je spíše realitou než teorií,“ řekl Babiš.

Migrační kvóty znovu terčem kritiky

Český premiér kritizoval přístup některých členských zemí k migrační krizi. Vadí mu, že se debata v EU dostatečně nevěnuje ochraně vnějších hranic a místo toho se mluví o kvótách na přerozdělení lidí, kteří už do EU přišli. „Je absolutně nepřijatelné, aby někdo jiný rozhodoval o tom, kdo u nás bude žít a pracovat,“ vyjádřil svůj nesouhlas s principem kvót Babiš. V tom s ním souhlasil i slovenský premiér Peter Pellegrini.