Odchod z eurozóny a paralelní vládní struktura. Program italské „vlády změny“ děsí komentátory

Ohrožení italské demokracie i celé eurozóny

Luigi Di Maio a Matteo Salvini, šéfové M5S a Ligy, ve středu večer informovali, že po týdenním jednání je koaliční smlouva „vlády změny“ rozepsána ve dvaceti bodech na čtyřiceti stranách. O osobě budoucího premiéra obě protiimigrační strany zatím mlčí. O konečné podobě dokumentu budou během víkendu hlasovat členové obou stran.

Za tři nejvýznamnější body koaliční smlouvy považuje komentátor listu Financial Times Wolfgang Münchau doložku o výstupu z eurozóny, odpis části italského státního dluhu a ustavení paralelní vládní struktury, která by snížila význam premiéra. Zformují-li M5S a Liga vládu a tyto tři „extrémně pojaté“ body budou naplněny, představuje to podle Münchaua ohrožení italské liberální demokracie a celé eurozóny.