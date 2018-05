Máme tu ruské agenty, mnozí politici ale zůstávají slepí, varoval Kiska

Podle hodnotící zprávy Globsecu je region střední a východní Evropy geopoliticky nejvíce zranitelný od pádu komunistického režimu. Institut v této souvislosti upozornil například na vzrůstající euroskepticismus či dezinformační kampaň ze strany Ruska.

„Když slyšíme o obviněních z otravy nebo o jiných útocích na ty, co kritizují Kreml, už nejsme překvapeni. Otevřeně mluvíme o aktivních ruských agentech v našich zemích. A mnozí politici, včetně těch v mé zemi, jsou vůči tomu slepí,“ varoval Kiska. „Čelíme propagandě a hoaxům,“ podotkl také slovenský prezident. Moskvu kritizoval mimo jiné i za podporu režimu Bašára Asada v Sýrii.

Nelíbí se mu ani připravované rozšíření plynovodu Nord Stream, který zvýší přepravní kapacitu suroviny z Ruska do Německa přes Baltské moře, což by Moskvě umožnilo obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy. „Tento projekt má vážné politické dopady. Je příkladem sobeckých ekonomických zájmů za cenu stability a prosperity v našem nejbližším sousedství. Vysíláme Rusku signál, jak jsme v našich strategiích krátkozrací,“ řekl Kiska.