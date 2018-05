Podle Babiše by měla dát EU balkánským zemím jasný termín přijetí

„Jsme kritičtí k tomu, že vlastně není žádné datum,“ sdělil Babiš postoj, který zastávají všechny země Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

„Ten region má svoje problémy, je potřeba, aby si (státy) vyřešily své konflikty, aby si definitivně řekly, které hranice platí, aby bojovaly účinně proti organizovanému zločinu, proti korupci a udělaly reformy,“ poznamenal s tím, že Unie by měla nějaký časový harmonogram stanovit.

Členství všech balkánských států je podle Babiše v zájmu celé Evropy. „A hlavně, co si myslím, to má směřovat k tomu, aby ten schengenský prostor byla celá Evropa. Abychom bránili bezpečnost Evropy na našich přirozených kontinentálních hranicích. To by měl být ten cíl,“ dodal.