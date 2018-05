USA chtějí přesunout jaderné zbraně ze Severní Koreje do svého centra v Tennessee

Spojené státy požadovaly po Severní Koreji, aby během půl roku odeslala do zámoří některé své jaderné hlavice, mezikontinentální balistické rakety a další jaderný materiál. Napsal to japonský list Asahi s odvoláním na několik zdrojů obeznámených se severokorejskou problematikou. Severokorejské jaderné vybavení by mělo putovat do státu Tennessee, kde před lety skončilo i vybavení z libyjského jaderného programu.