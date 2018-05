Americký časopis vyzval Ukrajinu ke zničení Krymského mostu. Ruská ambasáda zuří

Prezident Vladimir Putin slavnostně otevřel silniční most v úterý. Vláda o jeho stavbě rozhodla krátce poté, co ruská armáda anektovala ukrajinský poloostrov Krym na jaře 2014.

Americký konzervativní týdeník v článku nazvaném „Ukrajina by měla vyhodit do povětří Putinův Krymský most“ napsal, že „Ukrajina má naštěstí prostředky k leteckému úderu proti mostu, aby ho aspoň dočasně vyřadila z provozu“. Most je prý dostatečně dlouhý, aby bylo možné se vyhnout riziku lidských obětí.

Autor komentáře Tom Rogan dále napsal, že Putin by na ukrajinské zničení mostu nejspíš odpověděl eskalací napětí na východě Ukrajiny, která podle něj ale během příštích několika měsíců pravděpodobně stejně přijde. „Poškození mostu by vyslalo nepochybný signál z Kyjeva do Moskvy, že Ukrajinci nepřijmou pohodlné potvrzení Putinovy krádeže území. Spojené státy by mohly a měly podpořit Ukrajinu v tomto případě s důvěrou ve vlastní vojenskou sílu,“ doplnil Rogan.