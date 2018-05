Královská podívaná ve Windsoru začne za pár hodin. Princ Harry si bere herečku Meghan Markleovou

Poslední dny před svatbou čeřily dění hlavně události kolem nevěstiny rodiny. Dohady, zda na obřad dorazí její otec, ukončilo až oficiální prohlášení Kensingtonského paláce , že se Thomas Markle musí podrobit operaci srdce a do Británie z Mexika nepřijede. Právě on přitom zastínil svatební přípravy, když vyšlo najevo, že prodal bulváru fotografie.

„Podle BBC to bude tak, že Meghan Markleová vstoupí do hradní kaple a tam ji přivítá duchovní. Poté za doprovodu deseti dětí ve věku dva až sedm let půjde kaplí až ke sboru, kde k ní přistoupí nástupce britského trůnu princ Charles a dovede ji k oltáři a k princi Harrymu,“ přiblížil zpravodaj ČT Bohumil Vostal.

Nevěsta tak bude mít z rodiny na obřadu pouze matku Doriu Raglandovou, která se v předvečer stihla setkat s královskou rodinou. Ta samozřejmě dorazí do Windsoru v plném počtu. Šestadevadesátiletý princ Philip si dokonce nechal na jaře operovat kyčel, aby byl na svatbu svého vnuka v kondici.

Pozornost nepochybně přitáhnou i dvě děti prince Williama a vévodkyně Kate, čtyřletý George a tříletá Charlotte, kteří budou mezi družbami a družičkami. William navíc oplatí svému mladšímu bratrovi „službu“ jako svědek.