Svatba, kam se podíváš. Portréty Harryho a Meghan zaplavily Británii

Experti odhadují hodnotu britské monarchie na 67,5 miliardy liber. Loni podle nich přinesla do britské ekonomiky přes 1,5 miliardy a letos to má být ještě víc. „Když jsme viděli, kolik je kolem toho vzruchu, tak jsme znovu dělali propočty. Díky svatbě by mohly příjmy být letos vyšší až o jednu miliardu liber,“ předpokládá ředitel společnosti Brand Finance Richard Haigh.

Velký podíl na tom má nevěsta, dokonce se mluví o Meghanině efektu. „Efekt Meghan představuje vzpruhu, kterou přináší přímým nebo nepřímým doporučením výrobků a obchodních značek,“ říká Haigh.

Svatbu vítají i britští vydavatelé. Doufají, že zmírní propad prodeje tisku. Na pultech jsou sběratelská a speciální vydání na křídovém papíře, titulní strany plní informace o dění před svatbou. Novináři dostali přístup do kuchyně na windsorském hradě, zájemci už měli šanci vidět i spřežení, které potáhne kočár snoubenců.

Tisk rozebírá i to, jestli Meghan dostane po svatbě titul vévodkyně ze Sussexu, a jaké bude mít postavení v královském paláci. „Pokud bude Meghan muset sama jít chodbou, tedy bez Harryho, a narazí například na princeznu Beatrice, která má modrou krev, bude muset Meghan udělat pukrle,“ vysvětluje expert na královskou etiketu William Hanson.