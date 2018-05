Záhada letu MH370 rozluštěna? Podle expertů pilot možná spáchal sebevraždu

Vance nastínil ještě jeden možný scénář: kapitán si nasadil kyslíkovou masku a následně snížil tlak v celém letadle. Pasažéři i posádka by v takovém případě upadli do bezvědomí, což by vysvětlovalo, proč nikdo z nich nevyslal varovný signál.

Předpokládá se, že stroj spadl do Indického oceánu zhruba 1800 kilometrů jihozápadně od Austrálie. Na palubě bylo 239 lidí.

Cestující pocházeli ze čtrnácti států světa, nejvíc bylo Číňanů (153) a Malajsijců (50). Mnoho čínských příbuzných si od počátku stěžovalo na způsob vyšetřování katastrofy a řada z nich také zpochybňovala oficiální verze předkládaných informací.