Británii hrozí politická krize. Skotsko odmítlo zákon o brexitu, Londýn se prý snaží uzurpovat moc

„Britské Timesy to označují za největší legislativní roztržku za posledních téměř dvacet let, a to od začátku skotské devoluce,“ podotkl Vostal.

Britský parlament má o brexitovém zákonu hlasovat už za několik týdnů, a Mayové se tak podle britského tisku krátí čas na to, aby se se Skotskem dohodla. Pokud by své plány prosadila Skotsku navzdory, patrně by to posílilo tamní separatisty, kteří usilují o nezávislost této části Spojeného království.

Britská premiérka v poslední době utrpěla při hlasování o brexitovém zákonu několik porážek ve Sněmovně lordů, tedy horní komoře parlamentu. Předsedkyně vlády se nyní také snaží vyřešit patovou situaci ve vládě, která nastala kvůli rozdílným názorům ministrů na celní uspořádání po odchodu z bloku.