Schwarzenberg: Ambasádu bych do Jeruzaléma nestěhoval. Nezvýší se tak bezpečnost jediného Izraelce

Česko je podle něj dlouholetým spojencem Izraele. „Jsme staří a osvědčení spojenci Izraele a na tom trvám. To byla také má politika po celou dobu, co jsem byl ministrem zahraničí,“ uvedl.

Zvyšování napětí je podle Schwarzenberga jedním z důvodů, proč nestěhovat českou ambasádu do Jeruzaléma. Druhým důvodem je solidarita s EU. „Nejde-li o naše životní zájmy, držel bych solidaritu s evropskými státy. A ty mají v tomto jasnou politiku, v tomto rámci bych se držel,“ uvedl v pořadu Interview ČT24.

„Nesmíme zapomenout, že první válka Izraele v roce 1948 byla vyhrána zbraněmi Škoda. Kdybychom tam my nedodávali zbraně, tak by asi tehdy izraelská domobrana byla poražena. Tedy od začátku Izraele jsme spojenci,“ uvedl Schwarzenberg s tím, že řada Izraelců pochází z bývalého Československa.

Nesmí se zapomínat i na přátelskou kritiku

Na vzájemných vztazích by se podle něj nic měnit nemělo. Zároveň je ale třeba svému příteli poskytnout i kritický pohled, pokud dělá chyby. „Dnešní izraelskou politiku nepovažuji za velice šťastnou,“ přiznal.

Napětí mezi Izraelci a Palestinci by podle Schwarzenberga mohlo vyřešit jedině rozhodnutí zvenčí o rozdělení na dva státy. „Muselo by to být oběma stranám víceméně vnuceno,“ říká bývalý šéf české diplomacie.