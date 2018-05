Balkánská díra na mapě EU. Námluvy zamrzly, reformy váznou a Unie přestává být sexy

EU proto začala v bezpečnostní oblasti se západním Balkánem aktivně spolupracovat. Vyslala tam experty na boj proti terorismu a pohraniční kontroly, vytvořila společné vyšetřovací týmy s podporou Eurojustu a zlepšila výměnu zpravodajských informací. Marta Szpala z Centra východních studií ve Varšavě z toho usuzuje, kudy by se integrace mohla dál ubírat: „EU zapojí západobalkánské země do některých struktur, hlavně bezpečnostních. Nenabídne jim plné členství.“

Oběma zemím kladla na srdce především nutnost zlepšit vracení těch lidí, kteří v EU nebudou mít nárok na azyl. Toto téma se pak stalo problematickým i pro Albánii, která stála stranou hlavní balkánské uprchlické trasy. Má však jiný problém, který shrnuje zpráva EK: „Množství neopodstatněných žádostí o azyl ze strany albánských občanů ve členských státech EU zůstává vysoké.“

Bezpečnost a bezpečnostní rozměr migrace tak v posledních letech debatu mezi EU a západním Balkánem ovládl. To je na jednu stranu povzbuzení pro integrační proces, protože evropské země pocítily, v čem pro ně může mít rozšíření Unie o tento region smysl. „Na druhou stranu se z pozornosti vytrácí to, co je pro jejich přijetí opravdu důležité. A to je demokracie a vláda práva,“ upozorňuje Jůzová.

Korupce, oligarchie a váznoucí reformy

„V zemích západního Balkánu panuje oligarchický systém, kdy politici zneužívají stát pro vlastní prospěch,“ pouští se zostra do hodnocení tamních vlád Szpala. „Existuje viditelný rozdíl mezi závazky států a realitou na zemi, která nereflektuje velká prohlášení,“ doplňuje ji Jůzová. Problémy se dají shrnout do několika oblastí.

„Korupce zůstává rozšířenou v mnoha oblastech a stále představuje vážný problém.“ To je fráze, která se v různých formulacích vyskytuje v hodnotících zprávách EK z dubna u všech šesti zemí. Komisař pro evropskou sousedskou politiku Johannes Hahn to přitom nepovažuje jen za ohrožení integračního procesu. „Buď rozšíříme demokracii a stabilitu na západní Balkán, nebo se nestabilita z něj rozšíří do EU,“ parafrázuje jeho slova Szpala.