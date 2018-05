USA zablokovaly výzvu OSN k „nezávislému a transparentnímu“ vyšetřování násilí v Izraeli

V pondělí při střetech s izraelskými vojáky na hranici Pásma Gazy zahynulo podle palestinských úřadů 58 Palestinců včetně sedmi nezletilých, mezi nimiž je osmiměsíční holčička, která se nadýchala slzného plynu. Více než 2770 Palestinců bylo zraněno, každý druhý zraněný utrpěl střelné poranění. Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamas a židovským státem v roce 2014.

Spojené státy zablokovaly výzvu k nezávislému vyšetřování násilí

Mezi členy Rady bezpečnosti OSN koloval v pondělí návrh společného prohlášení k násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy, ve kterém byla obsažena i výzva k „nezávislému a transparentnímu“ vyšetření střetů. Podle diplomatických zdrojů agentur AFP a DPA ale přijetí tohoto prohlášení zablokovaly Spojené státy.

Rada bezpečnosti OSN by se v úterý měla na žádost Kuvajtu mimořádně sejít kvůli situaci, která nastala v souvislosti s pondělním přesunutím velvyslanectví Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechnout by si RB měla mimo jiné koordinátora OSN pro izraelsko-palestinský mírový proces Nikolaje Mladenova.

Pondělní události ovšem odsoudil vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn a označil je za šokující násilí. Jak napsal v prohlášení na Twitteru, ti, kteří jsou za toto nehorázné porušování lidských práv zodpovědní, by měli být pohnáni před spravedlnost.