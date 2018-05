Salma Hayeková vybízí k boji za rovné platy, snahy celebrit mohou pomoci strádajícím ženám

video Salma Hayeková se pustila do boje za rovné platy

Hayeková byla i jednou z tváří kampaně MeToo i hnutí Time's Up – v obou případech s cílem poukázat na sexuální útoky, kterým ženy napříč světem čelí.

V Česku podle průzkumů vydělávají ženy v průměru o 22 procent méně než muži. „Vítám rozhodně jakýkoliv takový krok. V manažerských pozicích jsou určitě ty rozdíly nejvyšší, vlastně čím výše jdeme v té hierarchii, tím platí, že na méně žen narazíme, co do počtu. Potkat tam ženu je méně obvyklé než potkat tam muže. A ženy, které se dostanou do těch manažerských pozic, přesně čelí znevýhodnění v oblasti odměňování,“ říká ředitelka Gender Studies Helena Skálová.