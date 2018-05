Dary nevládkám zdanit, nebo je rovnou zakázat. Orbán se chystá k rozhodujícímu úderu na Sorose

Změny v navrhovaném zákoně se pravděpodobně nebudou líbit ochráncům lidských práv ani Evropské unii, píše agentura Reuters. Z dosavadního návrhu vyplývá, že do budoucna by ministr vnitra mohl nevládním organizacím zakázat jakoukoli činnost v oblasti přistěhovalectví, pokud by zde existovalo „národní bezpečnostní riziko“. Na zahraniční dary organizacím, které podporují migraci, by také spadla 25procentní daň.

Ministr Antal Rogan vyjádřil názor, že vítězství Orbánovy pravicové strany Fidesz v dubnových volbách vládu posílilo i za tím účelem, aby tvrdě zakročila proti nevládním organizacím. „Potřebujeme přísnější návrh než ten, který je v současné době v parlamentu,“ řekl Rogan, který ale neposkytl žádné podrobnosti.

„Zpřísníme a vyjasníme zákon tak, aby zastavil jakoukoli činnost, která by obcházela maďarské zákony, narušovala národní bezpečnost a přivedla nelegální migranty do země,“ řekl Rogan. Organizace financované ze zahraničí podle něj obcházejí maďarské zákony.