Osmanská říše se vrací. Pro současné Turecko se stala vzorem, země pečlivě pracuje na šíření vlivu

Neoosmanství pragmaticky využívá politické islamizace, ale zároveň si zatím nedovolí ničit odkaz Mustafy Kemala Atatürka, který vliv náboženství ve společnosti tvrdě potíral. Právě otec moderního Turecka totiž nasměroval zemi na Západ a stojí za reformami, díky kterým se někdejší obávaný osmanský moloch postupem let probojoval až do elitního klubu zemí NATO.

Spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů Filip Tesař vysvětluje, že Turecko chce s balkánskými státy rozvinout čilou obchodní spolupráci ještě předtím, než do EU vstoupí. „Usiluje o to, aby se Balkán pro něj stal jakousi adaptací společné volné obchodní zóny. Turecko si uvědomuje, že po integraci do EU už to nebude možné,“ doplňuje Tesař s tím, že v současné době jde Turecku hlavně o Srbsko, které má k integraci do EU blízko.

Země půlměsíce nabízí spolupráci a investice. Turecké firmy se snaží nabízet výhodné podmínky, nastupují velmi sebevědomě a vždy to doplňují nějakou kulturní, geografickou či společenskou blízkostí ve stylu: „známe se dlouho, můžeme si důvěřovat“. Turecko se podle Tesaře v balkánských zemích snaží prodávat i svůj ekonomický transformační příběh a úspěch. Nastoluje hierarchii učitele a žáka, čímž posiluje dobré jméno Turecka.