Meghan není Wallis. Rozvedená Američanka už britské královské rodině nevadí

Králi k vytouženému sňatku v roce 1936 nepomohl ani slib, že se Wallis nikdy nestane královnou a že si jejich případní potomci nebudou nárokovat následnictví trůnu. Tehdejší vláda premiéra Stanleye Baldwina byla naprosto neoblomná – sňatek panovníka s rozvedenou ženou by poddaní nikdy nepřijali. Odmítavé stanovisko vydali i premiéři Austrálie, Kanady a Jihoafrické unie.

Ironií je, že anglikánská církev vznikla kvůli nechuti papeže Klementa VII. anulovat manželství krále Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou. Král, nespokojen s tím, že mu Kateřina nedokázala dát mužského potomka, na papeže dlouho naléhal a následně se i bez souhlasu Říma tajně oženil s Annou Boleynovou. Papež nakonec Jindřichovi povolení k rozvodu udělil, rozkol mezi Anglií a Římem však už nebylo možné překlenout. V roce 1533 vydal Jindřich VIII. Act of Submission, čímž definitivně ukončil papežův vliv na dění v Anglii a sám se stal hlavou anglikánské církve. Všichni jeho následovníci se stali „obránci víry“, z čehož plynul i odmítavý postoj panovníků vůči rozvodům.

Udržet královskou tvář za každou cenu

Krédem a nutností všech královských rodin je „nebýt jako ostatní“. Jejich úkolem je vytvářet a veřejně prezentovat ideální model chování a života a pokud možno plnit pohádkové představy o královských rodinách. Včetně té, která praví, že „spolu žili šťastně, až do smrti“. Královně Alžbětě II. se to díky více než sedmdesát let trvajícímu manželství s princem Philipem daří a u svých poddaných se i díky tomu těší výjimečné úctě.

Zejména pro britského panovníka je otázka rozvodu ošemetná záležitost, vzhledem k tomu, že je hlavou anglikánské církve. A Alžběta II. bere tuto svou roli navýsost vážně. Proto v 50. letech zakázala své sestře Margaret vztah s rozvedeným důstojníkem. I tak se ovšem princezna Margaret nakonec stala v rodině „průkopnicí“, když se v roce 1978 rozvedla. Po provalení jejích nemanželských vztahů ani nešlo jinak.

Stalo se tak přesně v době, kdy kvůli změně společenských zvyklostí počty rozvodů ve Velké Británii strmě rostly. Rozvod už nebyl stigmatem, ale všeobecně přijímaným faktem. A princezna Margaret přiměla i svou rodinu k modernějšímu postoji.

Definitivní průlom nastal v 90. letech, kdy se rozvedli hned tři královnini potomci. Jako první princezna Anna, následoval ji princ Andrew a nakonec i samotný následník trůnu, princ Charles.

Královská rodina se znovu sladila s celospolečenským trendem – počátkem 90. let totiž počet rozvodů v Británii kulminoval. A i když královna nebyla z rozpadu manželství svých dětí nadšená, i ona nakonec přejala všeobecnou představu, že je lepší nefunkční svazek ukončit.

Tváří v tvář realitě se stal rozvod pro královskou rodinu přijatelný. K rozhodujícímu okamžiku došlo v roce 2002, kdy anglikánská církev povolila rozvedeným uzavírat druhé manželství, i když jejich bývalý partner ještě žil.