Česko bylo proti prohlášení EU k přesunu americké ambasády do Jeruzaléma

Své velvyslanectví Spojené státy z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunou v pondělí. Stane se tak na základě prosincového rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa.

Podle neoficiálních informací totiž obsahoval odmítnutý návrh, připravený Evropskou diplomatickou službou, také zmínku o tom, že členské státy svá vlastní vyslanectví do Jeruzaléma stěhovat nebudou.

České ministerstvo v sobotu na závěry prosincového summitu opět odkázalo. „Pozice byla jasně formulována prostřednictvím závěrů Evropské rady. Česká republika nevidí důvod, proč by se EU měla v tuto chvíli k tomuto tématu opětovně vyjadřovat,“ sdělila mluvčí.

Český prezident Miloš Zeman se opakovaně vyslovuje pro to, aby Česko následovalo amerického příkladu a do Jeruzaléma přesunulo svou ambasádu. V květnu bude ve městě otevřen honorární konzulát. Přestěhování svého velvyslanectví do Jeruzaléma plánuje i Rumunsko.