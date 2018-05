Itálie míří ke koalici protestních stran. Je to další etapa po vládě podnikatelů, míní Bělohradský

Do neděle by měla vzniknout nová italská koalice, ve které bude zastoupeno euroskeptické Hnutí pěti hvězd i protiimigrační Liga. I když půjde o premiéru v tom smyslu, že v jednom z největších států EU budou u moci strany kritizující Brusel, na druhé straně podle filozofa a politického sociologa Václava Bělohradského lze Itálii považovat za předzvěst toho, jak se bude politicky orientovat celá Evropa. Bělohradský to uvedl v pořadu Události, komentáře.