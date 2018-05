Itálii zřejmě povede protestní vláda. Bude v ní euroskeptické Hnutí pěti hvězd a protiimigrační Liga

Spornou by se mezi M5S a Ligou, které sbližuje kritika stávajícího politického a ekonomického směřování země, mohla stát otázka premiérského křesla. O funkci doposud usilovali lídři obou formací – jak Di Maio, tak Salvini.

Dosavadní jednání ztroskotávala na neochotě Ligy se vzdát koaličního partnera, s nímž šla do voleb. Strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, která s ní vytvořila středopravý blok, ale nakonec ve středu překvapivě oznámila, že nebude vládní koalici Ligy a M5S bránit.

Strany zřejmě popohnala „hrozba“ úřednické vlády

Po devíti týdnech marného vyjednávání začal prezident Mattarella uvažovat o vytvoření úřednické vlády, která by vedla zemi alespoň do konce roku. To podle všeho podnítilo politiky ke snaze se nakonec přece jen dohodnout.

Podle agentury ANSA prezidenta požádali, aby mohli o vládní koalici jednat nejméně do neděle, zveřejnění výsledků jednání se očekává v pondělí.