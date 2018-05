Skutečný vítěz za hranicemi? Irácké volby zřejmě posílí regionální moc Íránu, čeká se šíitský triumf

Írán posiluje vliv v Sýrii, kde pomáhá Asadovu režimu udržet se u moci. Je to navíc jen týden, co slavilo šíitské hnutí Hizballáh, podporované Teheránem, úspěch v parlamentních volbách v Libanonu. Tam se sice kvůli sdílenému systému moci šíité nemohou dostat ke kormidlu, v Iráku je to ale takřka jistý scénář.

Současný irácký premiér Hajdar Abádí se snažil v uplynulých letech udržovat dobré vztahy jak s Washingtonem, tak i s Teheránem, mezi nimiž jsou vztahy značně vyhrocené. Americký prezident Donald Trump, který tento týden odstoupil od jaderné dohody s Íránem, obviňuje Teherán z podněcování konfliktů na Blízkém východě. Regionální expanze šíitské moci probíhá od íránské náboženské revoluce v roce 1979. Režim v Teheránu se snaží šířit svou ideologii. Pokud jde o vztahy s Irákem, Írán tvrdí, že úzké vazby jsou nutné kvůli národní bezpečnosti a zahraniční politice. V roce 2014 byl Írán první zemí, která začala pomáhat Bagdádu v boji proti IS, píše FT. V březnu americký ministr obrany Jim Mattis uvedl, že USA mají „znepokojující důkaz, že Írán se snaží pomocí peněz ovlivnit irácké volby“. FT citoval západního diplomata v Bagdádu, podle něhož Írán financuje všechny šíitské skupiny v Iráku od sesazení Saddáma Husajna v roce 2003.

Největší šance mají v těchto iráckých volbách šíitské strany čtyř lídrů: premiéra Abádího, expremiéra Núrího Málikího, vůdce šíitských lidových milicí Hádího Ámirího a vlivného šíitského duchovního Muktady Sadra.

„Šíitské, často proíránské síly v rámci regionu zřejmě budou posilovat, nicméně po Trumpově odstoupení od jaderné dohody nastává v regionu výrazná geopolitická změna: Zatímco zmíněná dohoda měla z pohledu prezidenta Obamy (který dohodu ze strany USA zaštiťoval) za cíl kromě kontroly íránského jaderného programu také vyvažovat dva nejsilnější regionální bloky – saúdsko-emirátský 'sunnitský' a jeho spojence na straně jedné a proíránský 'šíitský' na straně druhé – dojde nyní k destabilizaci rovnováhy sil ve prospěch 'sunnitské' aliance,“ míní expert na Blízký východ Marek Čejka z Mendelovy univerzity v Brně. „V tomto ohledu nelze zapomínat na to, že ,sunnitský' blok neprosazuje jen ostře protiíránskou politiku, ale je na něj navázána i řada velmi kontroverzních sunnitských radikálních skupin salafisticky-džihádistického ražení. Jejich vliv tak může rovněž nyní posílit, na což primárně doplatí nejdříve lidé v zemích zmítaných krvavými konflikty – tzn. v Sýrii a Jemenu. Ale celkově jde často i o ostře protizápadní skupiny, které tak mohou zintenzivnit svou činnost i v Evropě a jinde ve světě,“ vysvětluje Čejka.

Premiér Abádí dokázal přesvědčit šíity i sunnity Podle dubnového průzkumu by kolem 24 procent mohla získat aliance současného premiéra nazvaná Irácké vítězství, kterou Abádí založil loni v prosinci po vítězství irácké armády a šíitských milic nad teroristy z IS. Ti ovládali před čtyřmi lety asi třetinu iráckého území, nyní ale ještě ohrožují region u hranic se Sýrií. Radikálové z IS totiž ovládají ještě menší oblast na severovýchodě Sýrie.

Fakta Irácké volby v číslech Voleb se může účastnit 24 milionů iráckých voličů, kteří zvolí 329 členů jednokomorového parlamentu. O křeslo v parlamentu se uchází téměř 7000 lidí z desítek stran a koalic. Mezi kandidáty je také na dva tisíce žen, které se budou ucházet o 83 křesel. Ženy mají totiž zaručeno 25 procent míst v parlamentu, devět křesel je vyhrazeno pro irácké menšiny (z toho pět mají křesťané).

Abádího by si podle dubnového průzkumu přálo za premiéra asi 60 procent ze 37 milionů Iráčanů. Podporu má i v sunnitských oblastech, kde lidé oceňují, že armáda oblasti osvobodila od IS. Přes dva miliony Iráčanů ale vyhnala válka s IS ze svých domovů, které byly při bojích mnohde zcela zničeny.