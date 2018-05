Trump tvrdí, že bylo zadrženo pět nejhledanější teroristů z IS

„Pět nejhledanějších lídrů ISIS bylo zadrženo,“ napsal Trump s použitím jedné ze zkratek pro Islámský stát, aniž by uvedl podrobnosti.

Podle irácké státní televize jsou zadržení radikálové: Saddám Džamíl, Muhammad Kadír, Ismáíl Isáví, Umar Karbúlí a Issám Zaubaj – podle ní patřili k nejhledanějším velitelům IS.

Americký list The New York Times dodává, že byli radikálové zadrženi při operaci, která byla koordinovaná s americkými zpravodajci. Tajné služby je nalákaly ze Sýrie do Iráku, kde je pak zadržely irácké síly.