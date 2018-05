Počtvrté premiérem. Orbán slibuje, že zastaví imigranty, éra liberální demokracie podle něj skončila

Orbán se stává šéfem maďarského kabinetu již potřetí v řadě. Celkem však tento úřad bude zastávat už počtvrté, poprvé do něj nastoupil v roce 1998. Po dubnových volbách sice uvedl, že chce v kabinetu provést významné změny, zároveň ale ujistil, že bude pokračovat v protiimigrační politice.

Voliči podle něj jasně řekli, že oni jediní by měli rozhodovat o tom, s kým chtějí společně žít. „A my jsme povinni jejich rozhodnutí respektovat,“ zdůraznil staronový premiér, který chce mimo jiné zakotvit do ústavy zákaz přesidlování migrantů.