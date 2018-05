Zeman: Polsko si může kácet Bělověžský prales, jak se mu zlíbí

Podle Zemana to „neznamená popření myšlenky EU, ale znamená to, že Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko by měly tvořit uvnitř Unie nedělitelnou jednotku.“ Spolupracovat by státy měly více například v oblasti hledání řešení migrační krize a společně by měly odmítnout reformu dublinského systému. Ta má mimo jiné zavést trvalý relokační mechanismus, jemuž má být alternativou čtvrt milionu eur, které zaplatí stát, jenž žadatele o azyl odmítne, jinému státu, jenž je naopak přijme „navíc“.