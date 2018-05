Jde o válku a mír, hodnotí Merkelová složitou situaci kolem smlouvy s Íránem

Druh konfliktů se od konce studené války zásadně změnil, a navíc se řada z nich odehrává „přímo před našimi dveřmi“, podotkla dále kancléřka. „A už to není tak, že nás Spojené státy budou prostě bránit, ale Evropa musí vzít svůj osud sama do svých rukou. To je úkol budoucnosti,“ zdůraznila Merkelová, která od nástupu Trumpa do úřadu amerického prezidenta v podobném duchu hovoří opakovaně.