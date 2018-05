104letý vědec ve Švýcarsku podstoupil asistovanou sebevraždu. Rodná Austrálie mu odchod neumožnila

Australský vědec David Goodall zemřel ve Švýcarsku ve věku 104 let poté, co podstoupil asistovanou sebevraždu. Do žíly si vpravil smrtící lék Nembutal. Před smrtí uvedl, že doufá, že jeho naplánovaná smrt přiměje zákonodárce v jeho vlasti do deseti let ke změně zákonů.