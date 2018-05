Do Spojených států se vrátila trojice propuštěných Američanů. Trump Kimovi poděkoval

„Jsou to skvělí lidé a tohle je pro ně významný okamžik… Rádi bychom poděkovali Kim Čong-unovi,“ prohlásil Trump po příletu trojice, která byla podle něho propuštěna díky zlepšování vzájemných vztahů, jehož cílem je podle Trumpa Korejský poloostrov bez jaderných zbraní.

„Vážně si myslím, že chce něco udělat a přivést svou zemi do reálného světa,“ řekl Trump na Kimovu adresu s tím, že denuklearizaci Severní Koreje považuje za stěžejní cíl svého působení v Bílém domě. Na dotazy novinářů okolo chystaného summitu neodpověděl s vysvětlením, že podrobnosti zveřejní v nejbližších dnech. Média označují Singapur za nejpravděpodobnější místo schůzky, která by měla proběhnout do měsíce.

Poznamenal, že záběry z příletu se stanou nejsledovanějším nočním vysíláním za dlouhou dobu. Schůzka s Kimem bude pro něho dosud nejvýznamnějším zahraničněpolitickým počinem a podle komentátorů Trump přivítání pojal jako mediální show s cílem zdůraznit své zásluhy na vývoji v KLDR.

Trojice Američanů byla v Koreji zadržena kvůli misijní činnosti

Propuštěnými Američany korejského původu jsou misionář Kim Dong-chul a rovněž Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli v KLDR na pchjongjangské technické univerzitě.

Armádní letoun s nimi dosedl na plochu vojenské základny ve 2:45 místního času (8:45 našeho času). Všichni tři podle televizních záběrů z přistání dorazili do vlasti v dobrém fyzickém stavu. Nyní je čekají lékařské prohlídky a rozhovory s úředníky, až poté se shledají se svými blízkými.