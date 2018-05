Jaderné odzbrojení KLDR je náš společný cíl. Čína, Japonsko a Soul se dohodly na spolupráci

Summitu v japonské metropoli se vedle premiéra hostitelské země Šinzóa Abeho účastnil čínský premiér Li Kche-čchiang a jihokorejský prezident Mun Če-in.

Abe prohlásil, že KLDR by se měla vzdát všech jaderných zbraní a tento krok by měl být nezvratný. Japonsko podle něj bude normalizovat své vztahy s Pchjongjangem, pokud budou zcela vyřešeny otázky kolem severokorejského programu vývoje jaderných zbraní a raket a také otázka japonských občanů unesených v 70. a 80. letech do Severní Koreje.