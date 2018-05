Šéf americké diplomacie je v KLDR. Vrátit by se měl i se zadržovanými Američany

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přijel na předem neohlášenou návštěvu do Severní Koreje. Z cesty by se měl vrátit i se třemi Američany, kteří jsou v KLDR zadržováni. Informoval o tom zástupce kanceláře jihokorejského prezidenta. Potvrdil také, že Pompeo má v KLDR dojednat datum bezprecedentního setkání mezi severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který také naznačil, že trojice Američanů by mohla být brzy propuštěna.