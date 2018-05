Ruské politické duo pokračuje. Duma schválila Putinovi za premiéra Medvěděva

V roce 2015 zasáhla Rusko recese v důsledku nízkých cen ropy i mezinárodních sankcí. Propad pokračoval i v roce 2016, loni se ale díky zvýšené poptávce ze světa a vládní podpoře importu začalo ruskému hospodářství dařit. Rusko loni vyvezlo více zboží (za 336,8 miliardy dolarů) a zároveň i více dováželo (212,7 miliardy dolarů).

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele činil 27 900 dolarů při růstu HDP o 1,8 procenta, což byla pro Rusy radostná zpráva vzhledem k předchozímu poklesu o 2,8 procenta před třemi lety. Pro srovnání – HDP v ČR činil loni 35 200 dolarů při růstu 3,5 procenta.

Míra nezaměstnanosti činila v Ruské federaci loni 5,5 procenta, i v tomto ohledu je na tom Česko lépe (2,8 procenta). Běžní Rusové se v roce 2017 těšili pomalejšímu růstu cen (4,2 procenta) oproti 7 procentům v roce 2016. V ČR loni míra inflace činila odhadem 2,3 procenta.

Ruská populace činila 142 257 519 osob k červenci 2017. Rusko již dlouho válčí s nízkou porodností, i loni byl růst populace záporných minus 0,08 procenta. Průměrná měsíční mzda v Rusku byla k lednu 2018 14 199 korun, průměrný důchod pak 5193 korun. Necelá osmina Rusů stále žije pod hranicí chudoby, v Česku je to necelá desetina (9,7 procenta v roce 2015).

Pokud jde o dosažené vzdělání, 54 procent Rusů od 25 do 64 let mělo v roce 2015 vysokoškolský titul, v témže roce měl vysokoškolský titul každý zhruba šestý Čech. Průměrně se muži v Rusku dožívají 65,3 let, ženy 77,1, v ČR jsme na tom lépe (75,8 a 81,9).

Zdroje: cia.gov/ OECD/tradingeconomics.com