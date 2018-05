„Vůči možným útokům jsem trochu otupěla. Život musí jít dál,“ říká Češka, která žila v Izraeli

Studovala jste politologii se zaměřením na Izrael – proč právě tato specializace? To do jisté míry souvisí s mými židovskými kořeny. V době, kdy jsem hledala téma svojí bakalářské práce, jsem zároveň znovuobjevovala svoji židovskou identitu a ty dvě cesty se protly na tématu Izrael. Izraelci navíc v roce 1992 přijali dost bizarní reformu volebního systému – přímou volbu premiéra, která přilákala pozornost světových politologů, ale v Čechách o tom nikdo moc nepsal ani nevěděl. Tak jsem se toho chytla a během magisterského studia pak pokračovala studiem konfliktních linií v izraelské společnosti a jejich vlivu na stranický systém. Když jsem se do Izraele přestěhovala, často jsem se smála, že po teoretické stránce všem těm problémům rozumím, ale v praxi je to mnohem komplikovanější.

Fakta Obyvatelstvo Izraele Obyvatelstvo Izraele Etnické skupiny: Židé – 74,7 procenta (z toho 76,3 procenta se narodilo v Izraeli, 16,2 procenta přišlo z Evropy, Ameriky nebo Oceánie, 4,8 procenta z Afriky a 2,7 procenta z Asie). Nežidovské obyvatelstvo – 25,2 procenta (převážně Arabové) Náboženství: Židé – 74, 7 procenta

Muslimové – 17,7 procenta

Křesťané – 2 procenta

Drúzové – 1,6 procenta

Ostatní – 4 procenta Zdroj: CIA.gov (odhady z roku 2016)

Jak vzpomínáte na svoje studium v Izraeli?

Studovala jsem rok na univerzitě v Haifě v rámci magisterského studia. Předtím jsem byla v Izraeli dvakrát na kratších poznávacích cestách. Poprvé jsem zažila život na kampusu a bydlení na koleji. Haifa si zakládá na tom, že je multikulturní a relativně sekulární. Část městské hromadné dopravy narozdíl od jiných měst funguje i v sobotu. Mezi studenty je velký počet izraelských arabů a drůzů. V mezinárodním programu, který jsem absolvovala, bylo také hodně studentů z USA, ale i z různých evropských zemí. V Haifě žije také hodně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu a v některých částech města jsou vývěsní štíty obchodů v azbuce. Jako někdo z postkomunistické země jsem k tomu byla nejdřív rezervovaná, ale brzy jsem pochopila, kdo jsou to „ruští“ Židé a že s nimi mám možná víc společného, než si myslím. Na koleji jsem měla pět izraelských spolubydlících – z Ukrajiny, Běloruska, Azerbajdžánu, Argentiny a Maroka. Už jen soužití s nimi mi pomohlo pochopit, jak je izraelská společnost heterogenní a zároveň má řadu tmelících momentů. Pro mě tedy ten rok nebyl jen o studiu, ale i o poznávání běžného života a různých komunit.

Pokud jde o multikulturní společnost, je pravda, že imigranti, i někteří z těch židovských, to mají v Izraeli těžké? Izrael je přistěhovalecká země a všichni, kteří mají tzv. právo návratu – minimálně jeden z jejich prarodičů byl Žid –, získají automaticky izraelské občanství a mají nárok na státní podporu v rámci absorpce, tedy sociální a zdravotní pojištění, daňové úlevy, možnost studia a podobně. Stát má různé nástroje, jak novým imigrantům pomáhat. Přistěhovalecké vlny se liší svým charakterem – například takzvanou německou aliju ve 30. letech tvořila vzdělaná a bohatá elita, oproti tomu Židé z Etiopie často neuměli číst a psát a jejich postavení je dodnes nelehké. Mění se také role státu. V 50. letech byla absorpce obyvatelstva centrálně řízená, v dnešní době převažuje individuální přístup a větší volnost. Pokud se ale někdo do Izraele přistěhuje v dospělém věku, s omezenou mírou znalosti hebrejštiny, bez rodinného zázemí a vazeb ze školy či armády, může často narazit a hledání relevantní práce může trvat i několik frustrujících měsíců. Proto existují i různé nevládní programy, které se snaží novým „olim“ poskytnout síť kontaktů a najít jim tak kvalifikované zaměstnání. Více než personální agentury v Izraeli v tomto směru fungují osobní známosti a takzvaný vitamín P: protekce. Výše uvedené se týká legálních přistěhovalců. V Izraeli je ale také značné množství nelegálních přistěhovalců, uprchlíků z Afriky a gastarbeiterů z Filipín. Jejich postavení je mnohem komplikovanější a je to jedním z ožehavých témat současné vlády, která plánovala hromadnou deportaci, nicméně pod tlakem veřejnosti toto rozhodnutí pozastavila a přehodnocuje.

Fakta Milníky v historii státu Izrael Milníky v historii státu Izrael 14. května 1948 (podle židovského kalendáře 5. ijaru 5708) – Na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z 29. listopadu 1947 o rozdělení britské Palestiny na dva nezávislé státy (arabský a židovský) vyhlásil pozdější první izraelský premiér David ben Gurion v Tel Avivu stát Izrael. 15. května 1948 – Vojska pěti arabských zemí zaútočila na Izrael, čímž začala první izraelsko-arabská válka (skončila 1949); po válce rozšířil židovský stát své území z 56 procent na 77 procent celkové plochy Palestiny, Pásmo Gazy zůstalo pod egyptskou kontrolou a východní část Jeruzaléma a Západní břeh Jordánu v držení Zajordánského království; za války uprchlo z území Izraele asi 700 tisíc Palestinců. 29. října 1956 – Egypt zestátnil Suezský průplav; Izrael se připojil k britské a francouzské intervenci do Egypta a krátce obsadil Pásmo Gazy a Sinajský poloostrov. 1961 – Nacista Adolf Eichmann souzen v Jeruzalémě; odsouzen za válečné zločiny proti lidskosti a v 1962 pověšen. 1964 – Papež Pavel VI. navštívil Izrael. 5.– 10. června 1967 – „šestidenní“ preventivní válka Izraele proti Egyptu a Sýrii; Izrael obsadil jordánský Západní břeh Jordánu i východní Jeruzalém, egyptský Sinajský poloostrov s Pásmem Gazy a syrské Golanské výšiny; po válce odešlo z okupovaných území na 320 tisíc Palestinců; Rada bezpečnosti OSN schválila 22. listopadu 1967 rezoluci číslo 242, která požadovala mimo jiné odchod izraelských vojsk z okupovaných území. 1968 – Začaly palestinské útoky na Izrael. Září 1972 – 11 izraelských sportovců zastřeleno palestinským teroristickým komandem na olympiádě v Mnichově. 6.– 24. října 1973 – Tzv. jomkipurská válka Egypta a Sýrie proti Izraeli; RB OSN schválila 22. října 1973 rezoluci číslo 338, která žádala zastavení bojů či uplatnění rezoluce číslo 242 z 1967. 17. května 1977 – V parlamentních volbách poprvé po 29 letech vyhrála pravice – blok Likud ukončil vládu Strany práce. Listopad 1977 – Egyptský prezident Anvar Sadat navštívil Izrael. 26. března 1979 – V USA podepsána egyptsko-izraelská mírová smlouva. 25. dubna 1982 – Izrael vrátil Sinajský poloostrov Egyptu. 6. června 1982 – Izraelská operace Mír Galileji proti Libanonu, odkud byli vyhnáni Palestinci vedení Jásirem Arafatem; Izrael se z Libanonu stáhl v červnu 1985, na jihu Libanonu si ponechal tzv. bezpečnostní pásmo. 9. prosince 1987 – Na okupovaných arabských územích vypuklo lidové povstání (první intifáda); trvala do září 1993. 15. listopadu 1988 – Palestinci vyhlásili na územích okupovaných Izraelem nezávislý palestinský stát a implicitně uznali Izrael. 30. října – 1. listopadu 1991 – Mezinárodní mírová konference o Blízkém východě v Madridu; první přímé rozhovory mezi Izraelem a arabskými státy. 13. září 1993 – ve Washingtonu podepsána dohoda (Oslo I.) mezi Izraelem a Palestinci o omezené palestinské autonomii a vzájemném uznání. 4. května 1994 – Jásir Arafat a izraelský premiér Jicchak Rabin podepsali v Káhiře dohodu o podrobnostech omezené palestinské autonomie. 26. října 1994 – Izrael a Jordánsko podepsaly mírovou smlouvu. 28. září 1995 – Ve Washingtonu podepsána dohoda (Oslo II.) o rozšíření palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu. 4. listopadu 1995 – Izraelský premiér Jicchak Rabin zahynul na následky atentátu, který spáchal izraelský pravicový fanatik Jigal Amir. 23. října 1998 – Ve Washingtonu podepsána izraelsko-palestinská dohoda o rozšíření palestinské autonomie výměnou za bezpečnostní záruky Izraele. 24. května 2000 – Izrael se stáhl z bezpečnostního pásma na jihu Libanonu. 11.- 25. července 2000 – Neúspěšný izraelsko-palestinský summit v Camp Davidu v USA o konečné mírové dohodě. 28. září 2000 – Vypukla druhá palestinská intifáda; skončila v květnu 2005, zahynulo na 4700 lidí, z toho 80 procent Palestinců. 16. června 2002 – Izrael zahájil výstavbu plotu podél tzv. zelené linie oddělující Západní břeh Jordánu od Izraele ve snaze zabránit pronikání palestinských sebevrahů do Izraele. 16. ledna 2003 – Do vesmíru odstartoval první izraelský kosmonaut Ilan Ramon; při návratu z kosmu Ramon 1. února zahynul. 30. dubna 2003 – USA předaly Izraeli a Palestincům nový mírový plán (tzv. cestovní mapu), který vypracovaly USA, OSN, Evropská unie a Rusko. 11. listopadu 2004 – zemřel palestinský prezident Jásir Arafat. 25. srpna 2004 – Jachtař Gal Fridman získal na olympijských hrách v Aténách pro Izrael první zlatou medaili na OH v historii. 17.– 23. srpna 2005 – Odsun ze všech 21 židovských osad v Pásmu Gazy a ze čtyř osad na severu Západního břehu Jordánu: po 38 letech tak skončila izraelská okupace Pásma Gazy. 25. ledna 2006 – V parlamentních volbách v palestinské autonomii vyhrálo radikální hnutí Hamas. 12. července 2006 – Libanonské hnutí Hizballáh uneslo dva izraelské vojáky, Izrael poté zahájil letecké útoky v Libanonu a Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele; válka si do srpna 2006 vyžádala na 1400 mrtvých. 14. června 2007 – radikální hnutí Hamas ovládlo pásmo Gazy. 27. prosince 2008 – začala izraelská operace v Pásmu Gazy s cílem přimět palestinské hnutí Hamas, aby přestalo ostřelovat izraelské území; konflikt ukončen příměřím 18. ledna 2009, celkem na 1300 mrtvých. 31. března 2009 – Premiérem se stal Benjamin Netanjahu. 11.– 15. května 2009 – Návštěva papeže Benedikta XVI. v Izraeli a na palestinských územích. 10. května 2010 – Izrael se stal členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 22. března 2011 – Soud poslal bývalého prezidenta Mošeho Kacava (2000–2007) na sedm let do vězení za znásilnění a sexuální obtěžování (první odsouzená hlava státu v historii země). 22. ledna 2013 – Předčasné parlamentní volby vyhrála vládnoucí koalice pravicového Likudu premiéra Benjamina Netanjahua. 17. března 2015 – Další předčasné parlamentní volby vyhrál opět pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua. 28. září 2016 – Zemřel expremiér a bývalý prezident Šimon Peres. 6. prosince 2017 – Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uznávají Jeruzalém jako hlavní město Izraele a že zahájí přesun ambasády USA z Tel Avivu do Jeruzaléma. 30. března 2018 – Začaly protesty Palestinců na hranicích Pásma Gazy (cílem byl návrat Palestinců na nyní izraelská území.

Jaký vliv mají v Izraeli ortodoxní židé? Izraelská ortodoxie je široký pojem – jedná se o velmi heterogenní skupinu obyvatelstva. Míra zbožnosti by se dala znázornit pomocí kontinua, kdy na jedné straně bude sekulární Žid a na druhé ultraortodoxní. A všechno mezitím jsou různé varianty židovství. Aby to ale nebylo tak jednoduché, někteří ortodoxní Židé jsou národně uvědomělí a jiní naopak odmítají existenci státu Izrael, protože ten má být obnoven až s příchodem mesiáše. Příslušnost ke konkrétním rabínům či směrům se odráží i v politickém a stranickém systému a zde se projevuje i zmíněný vliv ortodoxie v podobě jazýčku na vahách. V současné vládě je několik náboženských stran, někdy ale preferují do vlády nevstoupit.

Vzhledem k fragmentaci Knesetu (izraelský zákonodárný orgán, parlament – pozn. red.) jsou i hlasy malých stran rozhodující a legislativa tak prochází díky jejich tiché podpoře. Na oplátku získávají představitelé náboženských stran finanční podporu pro své komunity a náboženské školy. Nutno také dodat, že v Izraeli neexistuje odluka církve a státu, a rabinát, který je v rukou ortodoxie, má tak velký vliv ve všech osobních záležitostech židovské populace, jako jsou svatby, rozvody či pohřby. To samozřejmě vzbuzuje nelibost mezi sekulární částí společnosti, umocněnou skutečností, že studenti náboženských ješiv nemusí do armády.

Fakta Charedim – konzervativní směr ortodoxního judaismu Charedim – konzervativní směr ortodoxního judaismu Slovo charedim je odvozeno od slova charada (strach, třes, bázeň), které bývá interpretováno jako „Ten, kdo se třese ve strachu při Jeho slovu.“ Někdy se proto pro charedim užívá výraz „bohabojní“. Odhady počtu charedim se pohybují zhruba kolem 1,3 milionu přívrženců (přibližně 10 procent celosvětové židovské populace). Ultraortodoxní jsou ti židé, kteří se staví negativně k určitým aspektům moderního způsobu života, někdy i k sionismu (jakožto světskému státu Izrael) apod. Naprostou většinu v celosvětové charedi populaci tvoří aškenázští židé. Základní rozdělení aškenázských charedim je na chasidim a mitnagdim. Sefardští charedim se naopak takto nedělí. Drtivá většina těchto ortodoxních židů žije v Izraeli, Severní Americe a Evropě. Jejich populace zažívá prudký růst díky vysoké porodnosti a zdvojnásobuje se každých 12 až 20 let. Zdroj: Wikipedie

Pracovala jste na velvyslanectví České republiky v Izraeli. Jak Izraelci vnímají vzájemné vztahy s Českem? Česká republika má v Izraeli dlouhodobě dobré jméno. Ne všichni Izraelci vědí, po kom je pojmenováno Cafe Masaryk a ti mladši si často TGM pletou s Janem Masarykem, ale všichni vědí, že Československo pomohlo Izraeli během války o nezávislost, znají české pivo, rádi cestují do Prahy a pokaždé, kdy se Česká republika nějak oficiálně postaví za Izrael, chodí na velvyslanectví děkovné dopisy. Po jednom hlasování v OSN dokonce jeden z kolegů, který šel druhý den k místnímu zubaři, dostal ošetření zdarma. Když jste žila v Izraeli, hodně jste fotila život v Tel Avivu. Vybavujete si nějakou situaci, vjem, nebo člověka, kterého jste potkala, jehož příběh by vás zasáhl? Jedna z mých sérií se jmenuje Wingmen a jedná se o sérii portrétů československých pilotů a leteckých mechaniků, kteří se podíleli na legendární československé pomoci Izraeli v roce 1948. Setkala jsem se tak s několika velmi zajímavými osobnostmi s často až neuvěřitelnými osudy. Jedním z nich byl Jehuda Parma, který byl styčným důstojníkem celé operace „Důvěrné Izrael“. Jeho vyprávění o tom, jak se s tatínkem a bratrem brodili sněhem na Sibiři, aby mohli narukovat do Československé armády, mi přišlo nad kávou a zákuskem v prosluněném bytě na předměstí Tel Avivu úplně surrealistické.

O takové osudy ale v Izraeli není nouze. Podílela jsem se například také na projektu Post Bellum, který dokumentuje osudy Čechoslováků pro Pamět národa. Nezapomenu na příběh Růženky Brosslerové, která přežila holocaust. Vyprávěla, jak po příjezdu do Osvětimi nafasovala boty a byly to její první boty na podpadku. Vybavil se mi moment, kdy jsem dostala se vší slávou svoje první lodičky já. Máte nějaké místo, kam se jako fotografka vždy ráda vrátíte? Mám v Izraeli spoustu míst, kam se ráda vracím – nejen jako fotografka. V rámci projektu TLV24 jsem se ale průběžně vracela na několik telavivských míst a snažila se zachytit, jak se mění během dne. Kromě pláže to byl třeba trh Carmel, náměstí Habima, kiosek na ulici Ben Jehuda nebo náměstí Dizengof. To poslední místo momentálně prochází rekonstrukcí s cílem vrátit náměstí do původní podoby z 30. let, kdy ho tvořil velký kruhový objezd lemovaný funkcionalistickými stavbami podle principů stylu Bauhaus. Tak na to jsem zvědavá, až to bude hotové. Jinak se samozřejmě vždycky ráda vracím k moři. Ne nutně kvůli slunění a koupání, ale jeho přítomnost je pro duch města a telavivskou lehkost bytí zásadní.

Jak vůbec vypadá každodenní život v Izraeli? Je v něčem zásadně odlišný od toho v České republice? Zásadní odlišnosti a kontrasty najdete mezi různými městy v samotném Izraeli. V pátek večer a v sobotu se v Jeruzalémě všechno zastaví a lidé dodržují šabat, zatímco v telavivské kavárně člověk nenajde volné místo k sezení. Do ultraortodoxní čtvrti Mea Shearim je radno obléknout se cudně, jednou z největších akcí roku v Tel Avivu je gay pride… Oproti České republice je v každém případě život v Izraeli více bezprostřední a velmi neformální. To, že většinu roku člověk chodí v sandálech a jezdí do práce na kole, v tom možná hraje roli. Izraelci jsou také optimističtější, umí se radovat, ale umí se také rvát o svoje místo na slunci. Češi pak někdy působí jako knedlíci, kteří raději najdou několik důvodů, proč něco není třeba ani zkoušet.

Napětí mezi Izraelci a Palestinci čas od času stoupá, případně propukne až v otevřený konflikt. Zažila jste i tyto „temné chvíle“, jak se pak mění život běžných lidí? Často se říká, že ač na severu či jihu lítají rakety, v Tel Avivu si lidé v klidu pojíjejí kávu a žijí ve svojí bublině. Zažila jsem tři války, vojenské operace mezi Izraelem a Gazou. Během dvou posledních rakety z Gazy doletěly až na Tel Aviv a bublina tak praskla. Izrael má naštěstí protiraketový systém Iron Dome, který útočné rakety dokáže včas sestřelit. Přesto se ale člověk musí jít schovat do krytu, když se rozezní poplašná siréna. Několik týdnů po konfliku sebou většina lidí cukne, když kolem projede ambulance, která houká podobně.

Je důležité si uvědomit, že téměř každý přišel o někoho blízkého, ať už v některé z válek, během povinné vojenské služby nebo během teroristického útoku. Nejtemnější den je v tomhle směru Jom Hazikaron, kdy v celé zemi zazní siréna – tentokrát smuteční, lidé se zastaví a věnují památce padlým dvě minuty ticha. Celý den probíhají pamětní ceremonie, v televizi se vysílají dokumentární filmy a i věčně pulzující Tel Aviv se promění v město duchů. Několik let se v Tel Avivu koná i společná ceremonie pro oběti na obou stranách izraelsko-palestinského konfliktu. Jaký je přesný postup, když dojde na raketový útok? Existuje nějaký systém varování – kromě zmíněných sirén? A jak se lidé dozvědí, že nebezpečí pominulo? V Izraeli funguje systém civilní obrany. Většina společnosti prošla vojenskou službou a část je v aktivní záloze, to znamená, že v krizových situacích všichni vědí, jak se chovat. Stát průběžně distribuuje plynové masky, provádí pravidelná cvičení a věnuje se krizovému řízení. Informace se k občanům dostanou přes média nebo poštou. Existuje například i aplikace, která informuje o raketových útocích. To, kolik času kdo má na evakuaci, kde se zrovna nachází. V Tel Avivu je to 1,5 minuty, ale na hranici s Gazou ve Sderot mají Izraelci pouze 15 sekund. Proto mají zpravidla kryt přímo v domě. Poté, co dozní siréna, se čeká pár minut a nerozezní-li se nová, je možné kryt opustit.