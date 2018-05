Jaderná dohoda může přežít i bez USA, tvrdí Rouhání. Svět čeká na Trumpovo rozhodnutí

Írán neobnoví svůj jaderný program ani v případě, že USA odstoupí od mezinárodní dohody s Teheránem. Ostatní signatáři mu ale musí poskytnout záruky. Oznámil to íránský prezident Hasan Rouhání. Šéf Bílého domu Donald Trump má o svém klíčovém rozhodnutí zpravit svět ve 20:00 našeho času. Od vypovězení dohody se Trumpa snaží odradit Francie, Německo či Velká Británie. Šéf Bílého domu by chtěl nové ujednání, to ale Teherán odmítá.