Vlivný prokurátor, který vyšetřuje Weinsteina, končí. Sám čelí obvinění z násilí na ženách

„Pracovat pro Weinsteina znamenalo pracovat pod neustálou záplavou sexuálních obscenit, vulgarit, sexuálních narážek a vyhrožování násilím. Pracoviště bylo obecně nepřátelské vůči ženám,“ uvádí se ve Schneidermanově žalobě.

Z jeho vyšetřování vyšlo najevo, že Weinsteinovi zaměstnanci byli permanentně vystavováni jeho verbálním výhrůžkám jako „zabiju tě, zabiju tvou rodinu“ a „nevíš, co já můžu udělat“. Na jednu podřízenou křičel, že by měla firmu opustit a dělat děti, protože to je všechno, na co je dobrá.

Weinstein ale popírá, že by s kýmkoli měl nedobrovolný sexuální styk. Když aféra vyšla najevo, představenstvo jej propustilo a hollywoodské hvězdy se od něj distancovaly.