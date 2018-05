Naděje, že Tutanchamonova hrobka skrývá další hrob, vyhasla. Pátrání trvalo tři roky

Hrobka faraona Tutanchamona u Luxoru neskrývá žádné další prostory, o nichž se někteří odborníci domnívali, že by to mohl být dosud nenalezený hrob královny Nefertiti. Oznámil to v neděli generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro historické památky Mustafa Vazírí. Seznámil veřejnost s výsledkem téměř tříměsíčního geofyzikálního průzkumu Tutanchamonovy hrobky.