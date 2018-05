Macronův rok jedna: Okouzlení vyprchalo, odporu proti reformám čelí prezident doma i v Unii

„Macron je po roce hodnocený spíše jako pravicový prezident. Nastala změna ve vnímání jeho věku. Na začátku čelil řadě problematických kritik, že mu nebylo ani 40 let. On ale nějakým způsobem dokázal, že to může fungovat. V celkovém hodnocení ale dopadl spíše negativně. Jsou to dopady reforem a je mu také vyčítáno, že je prezidentem bohatých.“