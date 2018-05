Jen 33 slov dělí Putina od dalších let u moci. Spekuluje se o osudu Medvěděva

Nejde jen o premiéra, ale i o to, zda vláda získá od šéfa státu i mandát pustit se do potřebných reforem. „U každého politika se vyskytuje veliké pokušení nedotýkat se systému, který sice špatně a neefektivně, ale přece jen funguje,“ napsal o Putinově dilematu internetový list Gazeta.ru.

V roce 1991 opustil kdysi obávanou sovětskou tajnou službu KGB, do které vstoupil hned po studiích práv v roce 1975. V KGB měl pověst zastánce tvrdé linie a svými kolegy z tajných služeb se obklopuje v politice. Po dráze špiona v Německu, díky níž perfektně ovládá němčinu, se stal asistentem prorektora Leningradské státní univerzity. Na počátku 90. let se jeho někdejší profesor Anatolij Sobčak stal primátorem Petrohradu a Putina jmenoval svým zástupcem.

Šéf Kremlu důrazně odmítá, že by vracel Rusko do éry sovětského diktátora Josifa Stalina, což mu předhazuje opozice, a popřel jakékoli politické motivy procesů s oponenty. Podle kritiků ale kult vlastní osobnosti sám podporuje, například svými dobrodružnými kousky. Představil se jako automobilový závodník, všestranný sportovec, byl také zachráncem tygrů a levhartů a na deltaplánu v roli „vůdce hejna“ trénoval mladé jeřáby k přeletu do teplejších končin. Putin sice přiznal, že některé kousky jsou zinscenované, mají prý Rusy povzbudit ke sportování a ochraně přírody. Do této kategorie zařadil například potápěčský výkon, při němž ze dna Černého moře „náhodou“ vyzdvihl dvě antické amfory. „Bylo to samozřejmě nahrané, ale mělo to lidi přivést ke studiu dějin,“ prohlásil.

Putin si po nástupu do čela státu získal popularitu nejprve rozhodným postupem ve druhé rusko-čečenské válce. Nejvýraznější změny, které upevnily Putinovu moc, přinesly zákony, které prosadil v rámci boje proti terorismu po přepadení školy v severoosetském městečku Beslan, kde v roce 2004 při teroristickém útoku zahynulo přes 330 lidí. Jednalo se například o nové volební zákony, které zvýhodňují velké strany. Putin také zpřísnil restrikce vůči nevládním organizacím a změnil pravidla voleb gubernátorů, kteří začali podléhat doporučení prezidenta. V letech 2008 až 2012 byl Putin také šéfem hlavní politické strany v zemi Jednotné Rusko, která ovládá Státní dumu. Centralizace ústřední moci v čele s Putinem se promítá i do ekonomiky.

Vladimir Putin zcela ovládá ruskou politickou scénu již téměř dvacátým rokem. Do čela Ruska nastoupil jako ne příliš známý politik v prosinci 1999, kdy si ho jako svého nástupce vybral Boris Jelcin. Již nedlouho poté ale bylo těžké nalézt ve světě hlavu státu, která má takový vliv a popularitu jako on. Pětašedesátiletý Putin postupně ovládl domácí politiku a pro Rusy se stal ideálním vůdcem, protože podle nich dokáže tvrdě hájit zájmy své země v zahraničí a z Ruska učinil po letech chaosu a úpadku opět stabilizovanou velmoc.

V sobotu se konaly v Rusku velké demonstrace namířené proti Putinovi. Jen v Moskvě bylo podle médií zadrženo 704 lidí, včetně opozičního předáka Alexeje Navalného, který demonstrace v téměř stovce ruských měst svolal. V Petrohradě bylo zadrženo 229 osob, v Čeljabinsku 163.

Policisté při zásazích používali slzný plyn a obušky a podle očitých svědků jim vypomáhali i kozáci, tedy polovojenské dobrovolnické organizace, které rozháněly demonstranty tradičními biči. Navalnyj a jeho stoupenci chtěli Putinovi před inaugurací protestem vzkázat, že nemůže Rusku vládnout jako car.

Podle redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa mladým protestujícím chybí perspektiva, ale demonstrace nejsou o tom, že by neměli co jíst – i když za posledních šest let blahobyt občanů Ruska klesl. V příštím funkčním období se chce Putin zasadit o zvýšení průměrného věku dožití, vyšší porodnost a zvýšení příjmů o pětinu.

Od anexe Krymu k pomoci Asadovi

Americký časopis Time vyhlásil Putina v roce 2007 osobností roku, a to „za mimořádný výkon při vedení země z chaosu do stability“. „Putin začal svou image měnit - z bojovníka a tvůrce zázraků se stal moudrý muž, lídr mladého týmu. To, co vidíme, když jmenuje mladé ministry, to je změna,“ říká ředitel firmy Minchenko Consulting Jevgenij Minčenko.

Předchozí Putinovo funkční období poznamenala anexe Krymu, vojenské angažmá v Sýrii a vztahy se Spojenými státy, které ochladly na úroveň časů studené války. „Vladimir Putin je velmi obratný, šikovný, aktivní politik, který ví, co je politika, který ovládá diplomacii. Putina drží pravděpodobně ta touha být stále v čele státu,“ míní zpravodaj ČT v Rusku Miroslav Karas.