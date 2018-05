Írán má podle Rouháního plány pro případ, že by se Trump rozhodl vypovědět jadernou dohodu

Írán si připravil plány, jimiž odpoví na případné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa vypovědět jadernou dohodu. V projevu, který živě přenášela íránská státní televize, to řekl prezident Hasan Rouhání. Spojené státy by podle něj rozhodnutí od smlouvy odstoupit litovaly. Agentura AP upozorňuje, že kvůli takovému kroku ze strany USA by mezinárodní společnosti přišly o obchody v řádu miliard dolarů.